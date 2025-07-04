С начала года в Кисловодске заключили соцконтракты на 45 млн рублей

По итогам первых шести месяцев этого года в Кисловодске объем выплат по соцконтрактам составил 45 млн руб. Это в 2,4 раза больше прошлогодних показателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу города Евгения Моисеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

С начала года заключили 158 контрактов.

В 2024 году в городе-курорте было заключено 73 контракта на 19 млн руб. Это контракты в сфере обслуживания и торговли, а также ограниченный перечень направлений предпринимательства. В этом году выросла доля строительства и ремонтных работ, а также фото- и видеоуслуг. Кроме того, 26 контрактов направили на помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Мария Хоперская