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С начала года в Кисловодске заключили соцконтракты на 45 млн рублей

По итогам первых шести месяцев этого года в Кисловодске объем выплат по соцконтрактам составил 45 млн руб. Это в 2,4 раза больше прошлогодних показателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу города Евгения Моисеева.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

С начала года заключили 158 контрактов.

В 2024 году в городе-курорте было заключено 73 контракта на 19 млн руб. Это контракты в сфере обслуживания и торговли, а также ограниченный перечень направлений предпринимательства. В этом году выросла доля строительства и ремонтных работ, а также фото- и видеоуслуг. Кроме того, 26 контрактов направили на помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Мария Хоперская

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