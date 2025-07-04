Глава Удмуртии о сиренах в городах и районах республики: это не учебная тревога

Сирена в городах и районах Удмуртии не является учебной тревогой, заявил глава республики Александр Бречалов в видео в личном Telegram-канале. «Опасность существует. Руководители социальных объектов и предприятий знают, что делать. Мы (власти.— “Ъ-Удмуртия”) этот вопрос контролируем. Находимся в полной готовности»,— сказал глава региона. Господин Бречалов призвал жителей не паниковать.

Напомним, в 09:00 в республике объявили режим «Беспилотной опасности»: все силы и средства находятся в состоянии повышенной готовности. В 09:26 авиакомпания «Ижавиа» сообщила об ограничениях на использование воздушного пространства в аэропорту Ижевска. В 10:16 под угрозой атаки БПЛА находились 16 городов и районов Удмуртии.

Утром 1 июля вражеские дроны ударили по оборонному ижевскому предприятию. Общее количество пострадавших составило 45 человек. Трое погибли. Ближе к вечеру 3 июля не менее двух БПЛА атаковали объект на территории Удмуртии. Один из них попал в технические сооружения. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Шестеро пострадавших во время атаки 1 июля, в их числе подросток, были эвакуированы спецбортом МЧС в медучреждения Москвы. Оказание медпомощи потерпевшим взял на личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По данным на 2 июля, 28 пострадавших, включая еще одного несовершеннолетнего, находились в больницах Ижевска.

Подробнее об этом читайте в материале «В состоянии тяжести».