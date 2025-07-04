В аэропорту Сочи открыли междугородную автостанцию

В аэропорту Сочи официально открылась междугородная автостанция с прямыми рейсами в 19 направлений по югу России и Абхазии. Объект расположен на первой линии терминала в шаговой доступности от выхода из зоны прилета и внесен в федеральный реестр автовокзалов, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

За период технического открытия новой услугой воспользовались более 1,5 тыс. пассажиров. Пассажирам доступны комфортабельные автобусные рейсы в популярные города: Крым (Керчь, Симферополь, Севастополь, Ялта, Евпатория), Краснодарский край (Анапа, Геленджик, Новороссийск, Туапсе, Джубга), Ростовскую область (Ростов-на-Дону, Таганрог), ДНР и ЛНР (Луганск, Донецк, Мариуполь).

В ближайшее время маршрутная сеть будет расширена регулярными рейсами в Краснодар, Кореновск, Горячий Ключ и Сухум. Автобусные кассы располагаются в залах получения багажа секторов А и Б, а также на выходе на улицу из сектора С. Обустроена комфортабельная крытая зона ожидания. Станция обслуживает до 15 отправлений в день.

«Открытие автостанции в аэропорту Сочи — это важный шаг в создании единого транспортного пространства юга России. Мы создаем точку пересадки, где пассажир, сойдя с трапа самолета, в считанные минуты может отправиться автобусом в нужный ему город»,— отметила директор автостанции Алена Фатеева.

Мария Удовик