В аэропорту Ижевска введены ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Ижевска введены ограничения на использования воздушного пространства, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Ижавиа» в 09:26 местного времени. Режим «Беспилотной опасности» объявлен в регионе в 09:00. Все силы и средства находятся в состоянии повышенной готовности. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил в Telegram в 09:24, что под угрозой атаки БПЛА находятся города Камбарка, Сарапул и Можга, Сарапульский, Кизнерский и Можгинский районы, а также село Каракулино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Напомним, утром 1 июля вражеские дроны ударили по оборонному ижевскому предприятию. Общее количество пострадавших составило 45 человек. Трое погибли. Ближе к вечеру 3 июля не менее двух БПЛА атаковали объект на территории Удмуртии. Один из них попал в технические сооружения. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Шестеро пострадавших во время атаки 1 июля, в их числе подросток, были эвакуированы спецбортом МЧС в медучреждения Москвы. Оказание медпомощи потерпевшим взял на личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По данным на 2 июля, 28 пострадавших, включая еще одного несовершеннолетнего, находились в больницах Ижевска.

Подробнее об этом читайте в материале «В состоянии тяжести».