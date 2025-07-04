На Урале ликвидировали подпольную мастерскую по изготовлению оружия и взрывчатки

В Камышлове (Свердловская область) сотрудники УФСБ России по Центральному военному округу (ЦВО) ликвидировали подпольную мастерскую по изготовлению оружия и взрывчатки, передает близкий к ФСБ Telegram-канал «Антитеррор Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Камышловский районный суд признал виновным ранее неоднократно судимого 47-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Следствие установило, что уралец переделывал различные виды оружия, превращая его в боевое. У него изъяли промышленное пластичное взрывчатое вещество ПВВ-12М, взрывное устройство имитационного патрона ИМ-82(107)М, две шашки имитации разрыва артиллерийского снаряда ШИРАС-М, самодельную пиротехническую смесь, части охотничьего карабина «Тигр», самодельное короткоствольное ружье 12 калибра.

Суд назначил ему 6,5 лет в колонии общего режима, а также штраф в 15 тыс. руб.

Напомним, в январе ФСБ задержала 109 граждан из 40 регионов России, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Среди задержанных были жители Свердловской и Тюменской областей.

Ирина Пичурина