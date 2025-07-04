В Челябинске ограничат движение по улице Каслинская для строительства метротрама

На улице Каслинская в Челябинске частично ограничат движение для строительства стартового котлована метротрамвая линии «Север — Юг», сообщает пресс-служба мэрии.

С 6 июля нельзя будет проехать по участку улицы Каслинская от Комсомольского проспекта до улицы Островского по направлению к центру города. Двустороннее движение для автомобилей организуют по другой стороне улицы Каслинская. Общественный транспорт продолжит работу по утвержденным маршрутам.

Виталина Ярховска