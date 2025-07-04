В работе трех кафе с шаурмой в Тюмени нашли нарушения

В ходе проверок с 18 июня по 3 июля инспекторы Россельхознадзора выявили отсутствие ветеринарных документов на сырье у трех кафе в Тюмени, которые готовят шаурму, сообщили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Владельцам точек питания «Шаурма Восточная кухня», «Шаурма и Хотдог» и «Твоя шаурма» объявлены предостережения о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства и техрегламентов. Всего в Тюменской области во время проверок с 9 января по 3 июля нарушения в работе выявили у 118 точек общественного питания. У этих заведений также нашли нарушения при оформлении ветеринарно-сопроводительных документов.

Напомним, в период с 5 по 15 мая в ходе проверок оформления электронных ветеринарных документов Россельхознадзор обнаружил две точки общепита в Тюменской области, где блюда готовили из опасного мяса.

Ирина Пичурина