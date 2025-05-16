В тюменском общепите нашли опасное мясо

В период с 5 по 15 мая Россельхознадзора в ходе проверок оформления электронных ветеринарных документов обнаружил две точки общепита в Тюменской области, где блюда готовили из опасного мяса, сообщили в управлении ведомства по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Инспекторы нашли нарушения в лаундж-баре Fibo в Тюмени и закусочной «У Саныча» в Заводоуковске. В этих заведениях отсутствовали документы на сырье животного происхождения, из-за чего невозможно установить его происхождение и безопасность. Предпринимателям выданы предостережения о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства и технических регламентов. Информация о нарушениях направлена в управление Роспотребнадзора по Тюменской области для принятия мер.

Всего в регионе в ходе проверок с 9 января по 15 мая выявили нарушения в 82 общепитах.

Напомним, в феврале в Тюмени Россельхознадзор выявил нарушения у двух кафе, в которых готовили блюда из мяса неизвестного происхождения, без документов на сырье.

Ирина Пичурина