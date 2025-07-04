Попавшее в аварию на Енисее судно отбуксируют на ремонт 5 июля

Буксир, попавший в аварию на казачинских порогах на Енисее 8 июня, планируется 5 июля перегнать на ремонт в населенный пункт Галанино. Об этом сообщил глава Казачинского района Красноярского края Юрий Озерских.

По данным господина Озерских, откачка дизельного топлива из судна завершена. «Ежедневно специалисты обследуют береговую линию протяженностью свыше 30 км — от места аварии до деревни Курбатово. Следов загрязнения нефтепродуктами пока не обнаружено»,— добавил он.

«Последние данные наблюдений за состоянием р. Енисей после розлива дизельного топлива за прошлую неделю свидетельствуют об отсутствии превышений по нефтепродуктам в месте аварии и ниже по течению»,— подтвердила первый заместитель министра экологии региона Юлия Гуменюк.

Село Галанино находится в Казачинском районе, выше райцентра по Енисею. Ранее сообщалось, что буксир будут ремонтировать в поселке городского типа Подтесово в Енисейском районе края.

Валерий Лавский