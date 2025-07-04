Доля приглашений соискателям-подросткам в Челябинской области снизилась на 1,8%

За январь-июнь 2025 года компании Челябинской области отправили соискателям от 14 до 18 лет 69 тыс. приглашений на вакансии. Это 2,9% от суммы всех приглашений в регионе (-1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), сообщает hh.ru.

Аналогичный тренд наблюдается по всей России: в 2025 году доля приглашений подросткам составила 2,7%, тогда как в 2024-ом она была на уровне 4,5%. Как отмечают в hh.ru, это может быть связано с уменьшением самой численности соискателей 14-18 лет.

Чаще всего российские компании зовут на работу подростков на вакансии из профессиональных областей «Продажи, обслуживание клиентов» (1,1 млн приглашений), «Домашний, обслуживающий персонал» (0,6 млн), «Розничная торговля» и «Транспорт, логистика, перевозки» (по 0,5 млн), «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Административный персонал» (по 0,4 млн). При этом самыми лояльными к молодым соискателям оказались организации из ресторанно-гостиничного направления. Доля приглашений составила здесь 6%. Также выше рынка интерес к молодежи продемонстрировали работодатели из сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» и «Домашний, обслуживающий персонал» (по 5%).

Виталина Ярховска