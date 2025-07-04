Прокуратура требует восстановить подземную галерею в Музее имени Врубеля в Омске

Прокуратура Омска выявила нарушения законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия в Музее имени М. А. Врубеля. Проверка показала, что исторические стены и перекрытия подземной галереи находятся в аварийном состоянии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как установило надзорное ведомство, в здании музея 1914 года постройки до 1917 года находился городской торговый корпус, вокруг которого была устроена подземная обходная галерея. Но с тех пор объект ни разу не реставрировался. «Предусмотренные охранными обязательствами в целях сохранения объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы не проводились и не планировались»,— констатируют в прокуратуре. Ведомство выявило в подземной галерее многочисленные дефекты и повреждения, разломы и обрушения кирпичной кладки.

Прокурор Омска направил в суд исковое заявление о понуждении музея и органов власти выполнить необходимые ремонтно-восстановительные работы.

Михаил Кичанов