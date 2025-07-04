Глава нацразведки США обвинила репортера The Washington Post в преследовании

Глава национальной разведки США Тулси Габбард обвинила репортера газеты The Washington Post Эллен Накасиму в «активном преследовании» сотрудников ее аппарата с целью получить конфиденциальную информацию.

«Вместо того чтобы связаться с моим пресс-офисом, она звонит высокопоставленным сотрудникам разведки с одноразового телефона, отказывается представиться, лжет о своей работе в The Washington Post, а затем требует от них предоставить конфиденциальную информацию»,— написала госпожа Габбард в соцсети X.

Она добавила, что «подобное поведение» отражает состояние медиа-истеблишмента, который пытается «саботировать успешную повестку» президента США Дональда Трампа.

После редактор The Washington Post Мэтт Мюррей заявил, что обращение к потенциальным источникам по общественно важным вопросам — не преследование. Он также назвал госпожу Накасиму одним из самых осторожных и беспристрастных репортеров.

Мэтт Мюррей добавил, что «безосновательная атака Габбард демонстрирует фундаментальное непонимание роли журналистов».