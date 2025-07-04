Камчатский бизнесмен пойдет под суд за оправдание Холокоста

В Петропавловске-Камчатском завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в одобрении преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала (ч. 2, ст. 354.1 УК), сообщили «Ъ» в СУ СКР по Камчатскому краю.

По данным источников «Ъ», фигурантом дела является задержанный в мае малоизвестный мелкий предприниматель, который проявлял активность в Telegram.

По данным следствия, в период с декабря 2023 года по апрель 2024 года 40-летний горожанин размещал в мессенджере комментарии с положительной оценкой насильственных действий в отношении евреев в годы Второй мировой войны.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд. Фигуранту грозит наказание от штрафа в 2—5 млн руб. до лишения свободы от одного до пяти лет.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский