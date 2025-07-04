Министр обороны Саудовской Аравии тайно встретился с Трампом

Президент США Дональд Трамп встретился в четверг в Белом доме с министром обороны Саудовской Аравии принцем Халидом бин Салманом. Они обсудили ситуацию с Ираном и другие региональные вопросы. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

После встречи с Дональдом Трампом министр иностранных дел Саудовской Аравии провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майором Абдолрахимом Мусави. «Мы обсудили события в регионе и усилия, предпринимаемые для поддержания безопасности и стабильности»,— сообщил он.

Axios напомнил, что спецпосланник США Стив Уиткофф планирует встретиться с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Осло на следующей неделе, чтобы возобновить ядерные переговоры.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Иран хочет поговорить с США и «пришло время это сделать». Он заявил, что США не хотят навредить Ирану. «Я знаю, что они хотят встретиться, и если это будет необходимо, я это сделаю»,— сказал он.