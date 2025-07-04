Минпросвещения не рассматривает вопрос об отмене ОГЭ в России

Минпросвещения не планирует отменять основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятиклассников. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на обращение депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), имеющемся в распоряжении «РИА Новости».

Ранее лидер СРЗП Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направили обращение министру Сергею Кравцову отказаться от ОГЭ, вернувшись к традиционным школьным экзаменам. «В настоящее время вопрос о полной или частичной отмене ОГЭ не рассматривается»,— указано в ответе министерства.

Ведомство также назвало нецелесообразным возврат к аттестации силами школ, подчеркнув, что формат ОГЭ структурно близок к ЕГЭ. Это позволяет ученикам адаптироваться к процедуре перед выпускными экзаменами в 11 классе.

Дополнительно в письме отмечается, что все экзамены связаны с волнением, а задача выпускника — научиться справляться со стрессом и демонстрировать знания и навыки в таких условиях. Помощь здесь должны оказывать родители, педагоги и школьные психологи.

Выпускники девятых классов для получения аттестата сдают обязательные ОГЭ по русскому языку и математике и еще по двум предметам на выбор. В Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области в этом году впервые действуют экспериментальные правила по упрощенной сдаче экзаменов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Есть ли жизнь после ОГЭ».