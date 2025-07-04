Из-за гибели замглавкома ВМФ во Владивостоке отменили Сабантуй

Власти Приморского края отменили празднование Сабантуя на центральной площади Владивостока в связи с гибелью в Курской области заместителя главнокомандующего ВМФ России генерал-майора Михаила Гудкова и военнослужащих 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

«В связи с трагическими событиями, произошедшими в Курской области, где погибли бойцы и экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Михаил Гудков, сегодня отменяется празднование Сабантуя на центральной площади Владивостока»,— сообщила пресс-служба правительства региона.

Накануне губернатор Приморья Олег Кожемяко в своем Telegram-канале сообщил, что замглавкома ВМФ, бывший командир 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Михаил Гудков «погиб, выполняя долг офицера, вместе со своими однополчанами». Эту информацию подтвердили в Минобороны. Общее число погибших не уточняется.

Ранее власти Приморья сообщали, что 4 июля «на центральной площади Владивостока пройдет многонациональный праздник — Дальневосточный Сабантуй, посвященный Дню города и 80-летию Великой Победы». В программу мероприятия входили «мастер-классы по национальной кухне, игры и выступления артистов из Татарстана, тематические площадки с активностями, угощения».

Алексей Чернышев, Владивосток