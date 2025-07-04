Вучич призвал протестующих отказаться от блокировки дорог в городах 4 июля

Президент Сербии Александар Вучич призвал протестующих отказаться от намерения полностью блокировать утром 4 июля движение в Белграде и других городах. Видеообращение президент опубликовал в соцсети Imstagram (признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Они назначили тотальные блокады в нескольких городах, включая Белград, на завтра ранним утром. Я прошу их не только как президент республики, не только как человек, которому граждане оказали наибольшее доверие. Я прошу их как простой человек. Не делайте этого, одумайтесь, не надо так ненавидеть свою страну»,— сказал господин Вучич.

Президент заверил, что власти стараются избегать применения силы, но не допустят «насилия, которое разрушает основы государственности».

Участники протестного движения рассчитывают 4 июля провести новую акцию протеста. По их словам, к 07:00 (08:00 мск) они намерены блокировать движение в Белграде и других городах.

Вечером 28 июня в Сербии началась новая волна студенческих протестов. Демонстранты требовали назначить дату досрочных парламентских выборов. В Белграде во время беспорядков пострадали восемь человек. Всего, по данным МВД страны, в митинге участвовало 36 тыс. человек.

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