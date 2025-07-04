«Лаборатория моды Вячеслава Зайцева» закрывается спустя 23 года работы. С 30 июня она находится в процессе ликвидации. Представители Дома моды не объявляли о закрытии.

Как сообщил таблоид Super, за компанией числится задолженность по налогам в размере 6 тыс. руб.

Компания была открыта в июле 2002 года. Учредителем выступал «Московский дом Вячеслава Зайцева». Возглавлял лабораторию лично Вячеслав Зайцев, но в 2022 году из-за обострения болезни он отошел от дел. В 2023 году модельер умер от внутреннего кровотечения.

После смерти модельера руководство лабораторией перешло его сыну — Егору Зайцеву, однако он скончался в 2024 году от онкологии. Тогда руководителем Дома моды стала его вдова Екатерина Ромашкина.