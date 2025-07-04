Объем продаж новых автомобилей в Петербурге в первом полугодии снизился на 27%

По итогам июня текущего года объем продаж новых автомобилей в Петербурге оказался меньше результатов мая и апреля. По данным Минпромторга РФ, в первом месяце лета 2025 года в городе было реализовано 5910 новых легковых и легких коммерческих авто. В предыдущие два месяца объем продаж превышал 6 тыс. машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В целом за шесть месяцев 2025 года в Петербурге было продано в общей сложности 33 738 новых легковых и легких коммерческих автомобилей — на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Критическим в Минпромторге называют рубеж, при котором рынок просядет на 40%. Эксперты полагают, что по итогам года до такой отметки дело не дойдет и падение останется в пределах 30%.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Продажи авто упали более чем на четверть».

Андрей Цедрик