Продажи авто упали более чем на четверть

За первое полугодие 2025 года в Петербурге реализовано 33 738 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Минпромторга. В целом по РФ за январь — июль было продано 774 608 авто в этой категории, что на 25% меньше прошлогоднего показателя (575 521 шт.). Критическим в ведомстве называют рубеж, при котором рынок просядет на 40%. Эксперты полагают, что по итогам года до такой отметки дело не дойдет и падение останется в пределах 30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, анонсировав ряд потенциальных мер поддержки для отрасли. Среди прочих политик назвал необходимость распространения утильсбора на ввоз физлицами автомобилей с мощностью двигателя от 160 л.с. и выше

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, анонсировав ряд потенциальных мер поддержки для отрасли. Среди прочих политик назвал необходимость распространения утильсбора на ввоз физлицами автомобилей с мощностью двигателя от 160 л.с. и выше

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На днях о стагнации авторынка высказался министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, анонсировав ряд потенциальных мер поддержки для отрасли. Среди прочих политик назвал необходимость распространения утилизационного сбора на ввоз физическими лицами автомобилей с мощностью двигателя от 160 л. с. и выше.

Сейчас импорт автомобиля физлицом для личного пользования облагается утильсбором по льготной ставке. Для новых машин объемом двигателя не более трех литров он составляет 3,4 тыс. рублей, старше трех лет — 5,2 тыс. рублей. С хозяев авто, не попадающих под эти критерии, взимается «коммерческий утильсбор», который кратно выше.

По мнению господина Алиханова, часть средств, которые планируется привлечь введением утильсбора для физлиц (по разным оценкам, от 40 млрд до 60 млрд рублей), будет направлена на реализацию программ госкредитования.

На 2025 год Минпромторг намеревался выделить на льготные автокредиты и лизинг 63 млрд рублей. Также сейчас вводятся дополнительные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

В первую очередь введение утильсбора на физлиц затронет дилеров, работающих по схеме параллельного импорта. Большинство из них привозят машины «под клиента», регистрируя поставки на физлица, однако доля такого импорта в общем объеме продаж очень мала, говорит директор по развитию ГК «Автополе» Сергей Вайнер, и на рынок это не повлияет.

Тем временем дела на петербургском авторынке упадочно стабильны. Продажи новых легковых авто в городе за пять месяцев 2025 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29%.

Всего с января по июнь было продано 20 260 машин. После апрельского рывка, когда количество регистраций составило 4,6 тыс. авто, что на 20% выше марта и на 32% — февраля, рынок снова начал демонстрировать отрицательную динамику. В мае продажи упали на 4,4%, до 4397 авто. Относительно мая прошлого года количество регистраций уменьшилось на 24%.

Эксперты продолжают повторять, что ждать каких-то кардинальных изменений на рынке при росте ключевой ставки ЦБ и постоянном увеличении утилизационного сбора не стоит.

Автоэксперт Денис Гаврилов прогнозирует, что при нынешней динамике рынка по итогам года можно будет ожидать падения продаж в пределах 30%.

Владимир Колодчук