В Литве аннулировали ВНЖ россиянина за частые поездки в Россию

Департамент миграции Литвы сообщил о первом случае лишения ВНЖ российского гражданина из-за частых поездок в Россию и Белоруссию. Ограничения запрещают посещать страны чаще одного раза за три месяца.

Еще 30 аналогичных дел находятся на рассмотрении, добавили в ведомстве.

Положение не применяется в случаях, когда поездка необходима «по объективным причинам, не зависящим от гражданина РФ», а также в случае, если гражданин работает в компаниях, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки.

С момента вступления в силу запрета на въезд в мае 2025 года 292 гражданина России пересекли государственную границу с Россией или Белоруссией более одного раза за три месяца, но на большинство из них действие ограничений не распространяется.