Глава МИД Саудовской Аравии прибыл в Россию с официальным визитом

В Москву прибыл глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, чтобы обсудить укрепление двухсторонних отношений. Об этом сообщили на странице министерства королевства в соцсети Х.

«Его высочество также обсудит ключевые региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении.

Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила РИА «Новости», что завтра глава министерства Сергей Лавров встретится с коллегой из Саудовской Аравии для переговоров.

В сентябре 2024 года господин Лавров посетил в Саудовскую Аравию с официальным визитом для участия в заседании стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. В феврале этого года главы МИД двух стран встречались на переговорах делегаций России и США в Эр-Рияде.