Прокуратура начала проверку из-за опасного дома в Переславле

Переславская межрайонная прокуратура начала проверку из-за возникшей угрозы обрушения дома в Переславле-Залесском. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 3 июля в ходе земляных работ был обнаружен дефект фундамента в двухэтажном многоквартирном доме на улице 40 лет ВЛКСМ. На месте работают оперативные службы, туда же выехал Переславский межрайонный прокурор Андрей Озерцовский.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании и ремонте жилья, а также безопасности проведения земляных работ в непосредственной близости от жилого дома»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Людей из дома эвакуировали, им предоставят маневренный фонд. Эти мероприятия прокуратура также проконтролирует, а 8 июля с жителями встретится заместитель прокурора Ярославской области Светлана Козлова.

Алла Чижова