В Ярославской области из-за угрозы обрушения эвакуировали дом

В Переславле-Залесском на улице 40 лет ВЛКСМ эвакуировали жителей двухэтажного дома из-за обнаруженной угрозы обрушения. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Зяблицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Зяблицкий, Telegram-канал Фото: Дмитрий Зяблицкий, Telegram-канал

Дом построен в 1968 году, но не является аварийным, в нем проживают 26 человек. Подрядная организация проводила земляные работы у фасада дома и выявила дефект фундамента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Зяблицкий, Telegram-канал Фото: Дмитрий Зяблицкий, Telegram-канал

«Подрядчик сразу остановил работы, предпринял меры безопасности, сообщил в службы. Было собрано экстренное заседание КЧС муниципального округа»,— рассказал господин Зяблицкий.

Людей вывели из дома, территорию опасного здания огородили. Жителям предоставят помещения маневренного фонда. В настоящее время на месте работают экстренные службы, глава округа держит ситуацию на контроле.

Алла Чижова