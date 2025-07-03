Пара Андреевой и Шнайдер вышла во второй круг Wimbledon

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер одержали победу в первом круге парного турнира на Wimbledon. Они обыграли британский дуэт Эмили Эпплтон и Хизер Уотсон со счетом 6:3, 6:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julian Finney / Getty Images Фото: Julian Finney / Getty Images

Девушки провели на корте 1 час 18 минут. Во втором круге россиянки встретятся с американкой Куинн Глисон и бразильянкой Ингрид Мартинс.

Российская пара была посеяна на турнире пятой. Шнайдер завершила свое одиночное выступление на турнире после второго раунда. Андреева же вышла в третий круг и сыграет с американкой Хейли Баптист.