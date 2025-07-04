Инвестиции в коммерческую недвижимость упали на 38%

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость и земельные участки в России за первое полугодие 2025 года сократился на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 290 млрд руб. Такие данные приводят аналитики IBC Real Estate.

Основными причинами спада стали исчерпание привлекательных активов и сложности с кредитованием. Наибольшее падение — в 2,5 раза — зафиксировано в сегменте земельных участков под жилую застройку. Это связано с сокращением спроса на новостройки: за январь-май 2025 года количество заключенных ДДУ уменьшилось на 17,1%.

Среди коммерческих объектов:

инвестиции в офисную недвижимость снизились на 33%;

вложения в склады — на 45%;

торговые площади потеряли 22% инвестиций.

Единственный растущий сегмент — гостиничная недвижимость (+6%), чему способствовал рост внутреннего туризма.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Деньгам не хватает метров».