Доля свободных офисных площадей в Петербурге не превысит 4% до конца года

По итогам первого полугодия 2025 года доля свободных офисных помещений класса А и В в Санкт-Петербурге составляет 4,1%. Об этом сообщила консалтинговая компания NF GROUP. При этом вакантность помещений класса А выросла с 1,9% до 3,9% за счет вывода на рынок крупных блоков в «Северной Пальмире» и Avior Tower. А доля свободных помещений класса В продолжила снижаться, достигнув 4,2%. По прогнозам аналитиков, вакантность площадей в среднем по рынку во второй половине года не превысит 4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

На фоне ограниченного предложения арендные ставки продолжают расти. Так, в классе А средняя ставка достигла 3 150 руб. за кв. м в месяц (включая НДС), а в классе В — 1 870 руб. Рост по сравнению с декабрем 2024 года составил 10% и 6% соответственно.

За шесть месяцев года рынок офисной недвижимости Петербурга пополнили семь новых зданий с совокупной арендной площадью 100 тыс. кв. м. К концу июня свободными из них оставались 21,5 тыс. кв. м, большая часть из которых сосредоточена в одном здании. При этом, две трети новых площадей представляют собой объекты реконструкции и лишь одна треть – новое строительство, отмечают эксперты.

В настоящее время на финальной стадии строительства и реконструкции находится не более 40 тыс. кв. м офисов класса В, которые будут введены в оборот во второй половине 2025-го или в начале 2026 года. Таким образом, годовой прирост нового предложения класса В по итогам текущего года составит 50-55 тыс. кв. м. Это станет одним из самых низких показателей за всю историю рынка офисной недвижимости.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по данным экспертов рынка, объем ввода офисов в Петербурге вырастет в 2025 году более чем в два раза.

Вероника Рубина