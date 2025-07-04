«Ростелеком» разрабатывает собственный магазин видеоигр

«Ростелеком» (MOEX: RTKM) работает над созданием онлайн-магазина видеоигр, сообщили «Ъ» источники на рынке. Площадка будет ориентирована на российские проекты, адаптированные под ОС «Аврора», используемую в планшетах компании.

По данным собеседников, магазин может быть интегрирован в игровую консоль от FPlus, представленную на «ЦИПР 2025». Однако эксперты сомневаются в успехе: «Авроре» не хватает поддержки современных графических движков, а предыдущие попытки «Ростелекома» в этой сфере (например, «Игровой Маркет» 2019 года) не стали массовыми.

В FPlus подтвердили переговоры с разработчиками «Авроры», но участники рынка отмечают, что без широкого ассортимента магазин рискует повторить судьбу других российских платформ, вынужденных продавать ключи от Steam.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Геймерам подбирают витрину».