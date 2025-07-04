Геймерам подбирают витрину

По данным “Ъ”, «Ростелеком» (MOEX: RTKM) вернулся к планам по созданию собственного онлайн-магазина. В будущем магазин игр может быть адаптирован под игровую консоль, которую разрабатывает компания FPlus, прогнозируют участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Ростелеком» обсуждает создание собственного онлайн-магазина видеоигр, рассказали “Ъ” три источника на игровом рынке. В основном в нем будут представлены проекты российских студий, считают они: «Некоторые игры уже адаптируются под операционную систему (ОС) "Аврора" (разрабатывает компания "Открытая мобильная платформа", ОМП, которая входит в структуры ПАО), в частности, под работу на планшетах с ней, которые будут продаваться в рознице».

«По сути, "Ростелеком" разрабатывает аналог VK Play, однако он еще далек от продукта VK. Как минимум, ОС "Аврора" не хватает графических движков, чтобы разрабатывать полноценные современные релизы»,— утверждает один из источников “Ъ” в крупной студии разработки. В «Ростелекоме» отказались от комментариев.

Самым популярным игровым маркетом в России остается Steam (принадлежит американской Valve), который ограничил возможность оплаты игр и пополнение внутреннего счета с российских банковских карт после начала военных действий на Украине. Аналогично поступили другие международные маркетплейсы — PlayStation Store (принадлежит японской Sony) и Nintendo eShop. В результате мобильные операторы запустили функцию пополнения баланса в Steam, а на классифайдах появились объявления, предлагающие приобрести «ключи» от игр.

У «Ростелекома» уже есть опыт запуска игровых сторов — в 2019 года он объявил о начале работы площадки «Игровой Маркет». Там было доступно более 2,2 тыс. игр от 48 российских и зарубежных издателей. Проект реализовался совместно с компанией «Бука» — одним из ведущих издателей и дистрибуторов компьютерных игр. Маркетплейс работает и сейчас: в нем можно оформить заказы на пополнение внутриигрового счета в Roblox, PUBG Mobile, Genshin Impact, а также в Steam. При этом среди игр в библиотеке сервиса в основном представлены казуальные жанры, из больших проектов — только «Сказки старой Руси» (1CGame Studios), а также возможность оформить подписку на наборы в игре «Калибр» и «Аллоды Онлайн».

До этого, в 2015 году, «Ростелеком» запускал бета-версию своей игровой платформы. На ней можно было купить как ключи от игр в Steam и GOG, так и получить доступ к казуальным (простым и массовым) и многопользовательским новеллам. Общий объем инвестиций в запуск проекта составил 14 млн руб. Тогда компания планировала не просто выпускать версии магазина для разных платформ, а создать полноценную игровую экосистему. Например, запустить серверы для стриминга игр на разные устройства. Из этого следует, что у «Ростелекома» уже есть компетенции для работы, считают опрошенные “Ъ” разработчики в крупных студиях: «В частности, они и позволят ему не повторить прошлых ошибок».

Сам магазин может быть также интегрирован в консоль, которую разрабатывает компания FPlus, предполагают собеседники “Ъ” на видеоигровом рынке. Последняя продемонстрировала прототип устройства на конференции «ЦИПР 2025» в июне. Сама консоль будет работать на операционной системе «Аврора», знают источники “Ъ”: «На ней и появится соответствующий магазин, чтобы пользователи могли купить там российские проекты».

В FPlus подтвердили, что работают над адаптацией ОС «Аврора» для прототипа консоли, а также ведут переговоры с ОМП: «Если на ОС "Аврора" появится полноценный онлайн-магазин видеоигр, он будет работать и на нашей консоли».

Однако участники рынка сомневаются, что проект будет популярен. «Уже есть пример отечественных сторов, которым приходилось запустить продажу ключей от Steam, так как их ассортимент не был востребован»,— считает источник “Ъ”.

Юлия Юрасова