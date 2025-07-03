Петербургский «Зенит» победил махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче

«Зенит» одержал уверенную победу над «Динамо» из Махачкалы в товарищеской встрече, которая проходила на стадионе «Смена» в Петербурге. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Все голы сине-бело-голубые забили во втором тайме. На 71-й минуте игры отличился аргентинский нападающий Лусиано Гонду, спустя 18 минут точку в матче поставил бразилец Педро, который пробил в дальний от голкипера угол после подачи Густаво Мантуана.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» официально объявил о трансфере еще одного аргентинца. Экс-защитник «Аргентинос Хуниорс» Роман Вега будет выступать за российский клуб под 66-м номером.

Андрей Маркелов