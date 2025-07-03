В Верхней Пышме будут судить подростка за покушение на убийство школьницы

В Верхней Пышме перед судом предстанет 16-летний местный житель, обвиняемый в покушении на убийство 12-летней школьницы, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным следствия, вечером 15 сентября 2024 года 15-летний подросток, находясь на окраине лесного массива в селе Мостовское, из-за личной неприязни напал на девочку. Он бросил ей в голову камень, избил, после чего оттащил ее в лесной массив и скрылся.

Позднее родители девочки, забеспокоившись ее отсутствием, начали поиски, к которым присоединился и обвиняемый. Он утверждал, что ничего не знает о местонахождении девочки, и выдвинул версию о маньяке. Пострадавшую нашли в поле 16 сентября в районе села Мостовское. Ребенка в тяжелом состоянии отправили в городскую больницу №9 Екатеринбурга, где провели операцию. В конце сентября, девочку отключили от аппарата ИВЛ.

Как отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в раскрытии преступления участвовали шесть поисковых групп сотрудников полиции и волонтеров. Подозреваемый сразу начал сотрудничать с силовиками и дал признательные показания.

Причастность подростка к нападению была установлена, он был задержан и заключен под стражу. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетней) и передано в суд.

Полина Щуцкая