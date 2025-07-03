Депутатам подтвердили отсутственные дни

Депутата Госдумы можно уволить за долгое отсутствие на работе, даже если оно вызвано уважительной причиной, разъяснил Верховный суд. Это обусловлено правовой природой депутатского мандата, а также смыслом парламентской деятельности, говорится в мотивировочной части решения, которым суд подтвердил законность досрочного лишения полномочий депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Закон, предусматривая возможность досрочного прекращения полномочий депутата в случае неисполнения им обязанностей в течение 30 и более дней, не связывает ее с наличием или отсутствием уважительной причины. К такому выводу пришел Верховный суд (ВС), проверяя решение Госдумы о досрочном прекращении полномочий депутата от ЛДПР Юрия Напсо, который более двух лет не появлялся на работе. Резолютивная часть решения была оглашена больше месяца назад (см. “Ъ” от 30 мая).

Мотивировочная же часть, которая традиционно публикуется позднее, заставляет задуматься о судьбе других депутатов: если следовать логике ВС, то уволить можно любого парламентария, по той или иной причине отсутствовавшего на рабочем месте более месяца.

Напомним, за лишение мандата депутата Напсо Госдума проголосовала в апреле. Основанием стало неисполнение им депутатских обязанностей в течение 734 дней. Политик обжаловал это решение в ВС. Он утверждал, что отсутствовал по болезни, так как проходит лечение в ОАЭ, а за это, согласно Трудовому кодексу, увольнять нельзя.

Но суд с ним не согласился. Депутаты Госдумы осуществляют свою деятельность в публичных интересах, чем обусловливается как их специальный правовой статус, так и определенные последствия в связи с неисполнением возлагаемых на них обязанностей, разъяснил ВС. «Непосредственное личное участие депутата в законотворческом процессе обусловлено правовой природой депутатского мандата, а также смыслом парламентской деятельности»,— подчеркивается в решении. Это позволило суду сделать вывод о «соразмерности, допустимости и обоснованности досрочного прекращения полномочий депутата Государственной Думы в связи с неисполнением обязанности по личному участию в ее работе».

В то же время ВС отметил, что применение нормы об увольнении депутата за отсутствие на рабочем месте не должно ограничиваться установлением одного только формального основания.

Однако суд не уточнил, в каких ситуациях ее применение возможно, а в каких становится необходимым. Не ответил на этот вопрос “Ъ” и глава комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский.

Между тем Юрий Напсо не единственный депутат, пренебрегающий личным участием в работе нижней палаты. Например, по данным системы анализа результатов голосований на пленарных заседаниях, учетная запись депутата от ЛДПР Бориса Пайкина в последний раз была активна 6 апреля 2023 года, тогда же он голосовал в последний раз. Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники уже сообщали о планах лишить господина Пайкина мандата вместе с Юрием Напсо, но в итоге решение о досрочном прекращении полномочий было принято только в отношении второго.

По словам источника “Ъ” в Госдуме, формально депутата могут лишить полномочий за любое отсутствие на работе в течение более 30 дней, но тут все зависит от воли руководства палаты.

В Думе были и есть, например, тяжелобольные парламентарии, которых никто мандата не лишает, а если подобный вопрос и возникнет, то за них заступятся фракции, поясняет собеседник.

Преподаватель Высшей школы экономики, член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук обращает внимание, что данное судебное решение не имеет силы закона, поскольку дает оценку правомерности конкретного дела по обстоятельствам лишения мандата Юрия Напсо — в отличие от постановлений Пленума ВС, которые имеют общий характер. «На депутатов распространяются общие нормы трудового права, поэтому им гарантирована возможность отсутствовать на работе по болезни и они ежегодно одновременно уходят в отпуск — на так называемые каникулы»,— подчеркивает эксперт.

При этом в большинстве случаев парламентарии действительно должны присутствовать в Думе лично: голосование по доверенности отменили в 2016 году, а заочно, путем сбора подписей, иногда проводятся лишь заседания Совета палаты и комитетов, напоминает господин Склянчук. А в случае «обоснованных сомнений» в наличии у депутата уважительной причины даже для недолгого отсутствия его могут наказать вычетом из зарплаты. Хотя, «как и в любом трудовом коллективе, депутаты могут как друг друга прикрывать, так и доложить начальству о систематических прогулах», резюмирует эксперт.

Анастасия Корня, Ксения Веретенникова