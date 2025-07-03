Компания «Поток один» лишилась статуса резидента ОЭЗ «Липецк»

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск Управления инвестиций и инноваций Липецкой области о расторжении соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности с ООО «Поток один» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Липецк», сообщила пресс-служба суда. Суд также обязал компанию выплатить штраф в размере 5 млн руб.

Иск был подан на основании результатов проверок, проведенных управлением в 2022 и 2023 годах. Как установили проверяющие, «Поток один» не осуществлял заявленную технико-внедренческую деятельность на территории ОЭЗ, не приступил к созданию центра обработки данных и не произвел инвестиции в объеме, предусмотренном соглашением.

Соглашение о ведении технико-внедренческой деятельности было заключено в 2019 году между администрацией Липецкой области, АО ОЭЗ «Липецк» и ООО «Поток один». Предметом соглашения являлось создание и оказание услуг по внедрению программ для ЭВМ, баз данных и информационных систем. Согласно условиям соглашения, в случае досрочного прекращения его действия в связи с существенными нарушениями условий, общество утрачивает статус резидента ОЭЗ и оплачивает штраф.

В конце июня воронежская таможня направила в арбитражный суд Липецкой области три исковых заявления к ОЭЗ «Липецк» — ООО «Техна». Ведомство требует признать недействительными соглашения о прощении задолженности, заключенные компанией с тремя иностранными контрагентами.