Путин рассказал Трампу о роли России в становлении американской государственности

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским президентом Дональдом Трампом напомнил о значительном вкладе России в становление американской государственности. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Беседа длилась практически час.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин поздравил господина Трампа с Днем независимости США. Он подчеркнул, что Россия сыграла не последнюю роль как в Войне за независимость, прошедшей около 250 лет назад, так и в Гражданской войне, завершившейся 160 лет назад. «Было констатировано, что наши страны связывают не только союзничество в Первой и Второй мировой войнах, но и более глубокие исторические корни»,— отметил господин Ушаков.

Помимо исторической темы, президенты обсудили текущие международные вопросы, включая ситуацию в Иране и на Ближнем Востоке, а также культурное сотрудничество — в частности, продвижение фильмов, отражающих традиционные ценности, близкие обеим странам. Дональд Трамп рассказал о принятии важного законопроекта своей администрации, затрагивающего налоговую, миграционную и социальную сферы. Владимир Путин пожелал успехов в его реализации.