Городской квест, персональная выставка и дискотека в парке
Интересные события в городах Северного Кавказа 4, 5 и 6 июля
В пятницу, субботу и воскресенье можно поучаствовать в квесте «Город в деталях» в Ставрополе, там же посетить выставку местного художника и сходить на дискотеку «Нью скул». А еще есть возможность отправиться в экскурсии и посмотреть кинопремьеры. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ»
Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ
Где послушать музыку
5 июля в 19:00 в «Зеленом театре» Нальчика пройдет концерт Астемира Апанасова. Российский композитор исполнит песни на национальных языках Кавказа.
Стоимость билетов — от 1300 руб. (16+)
5 июля в 19:00 в ДК «София» в Пятигорске выступит Elman — российский певец и продюсер. Он стал известным в 2017 году после участия в проекте «Новая фабрика звезд».
Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)
Что смотреть в кино
4, 5 и 6 июля в кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Салют» покажут комедию «Маленький шеф». Сюжет: мальчик решает спасти находящуюся на грани развода семью и покупает старый фуд-трак.
Стоимость билетов — от 300 руб. (6+)
Еще одна киноновинка — «Не одна дома 2». Во время летнего путешествия Маша знакомится с девочкой…. Машей, которая не хочет ехать в лагерь. Недолго думая, девочки меняются местами.
Стоимость билетов — от 490 руб. (12+)
Для малышей — мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 2». Он о приключениях славных русских героев и их родных. Яркое и захватывающее продолжение серий, которые выходили в рамках отечественной анимационной франшизы.
Стоимость билетов — от 350 руб. (0+)
Чем еще можно заняться
4 июля в 15:00 в Ставрополе состоится квест «Город в деталях». Старт — от Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки. Продолжительность — один час. По словам организаторов, ответ на каждый из вопросов можно будет найти в определенном месте города, которое зашифровано в QR-коде.
Стоимость участия — 200 руб. (12+)
4 июля в 18:00 в парке Культуры Ставрополя начнется дискотека на свежем воздухе «Нью скул». Организаторы обещают, что узнаваемые ритмы будут хорошо гармонировать с энергией ставропольского лета.
Стоимость билетов — 300 руб. (16+)
4 и 5 июля с 9:00 до 16:00 в Ставрополе состоится пешеходная экскурсия «Исторический центр столицы Кавказа». Старт — от пр. Октябрьской Революции, 2. Участникам расскажут о библиотеке, музее, женской гимназии и военном госпитале, где поправлял здоровье Михаил Лермонтов на пути к Пятигорску.
Стоимость билетов — 590 руб. (12+)
4, 5 и 6 июля с 10:00 до 18:00 в музее-усадьбе художника-академиста В. И. Смирнова в Ставрополе будет проходить персональная выставка живописца Виктора Ветрова «Ставрополье. Пейзажи юга». В экспозиции — свыше 30 работ.
Стоимость билетов — от 100 руб. (12+)