Городской квест, персональная выставка и дискотека в парке

В пятницу, субботу и воскресенье можно поучаствовать в квесте «Город в деталях» в Ставрополе, там же посетить выставку местного художника и сходить на дискотеку «Нью скул». А еще есть возможность отправиться в экскурсии и посмотреть кинопремьеры. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ»



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

5 июля в 19:00 в «Зеленом театре» Нальчика пройдет концерт Астемира Апанасова. Российский композитор исполнит песни на национальных языках Кавказа.

Стоимость билетов — от 1300 руб. (16+)

5 июля в 19:00 в ДК «София» в Пятигорске выступит Elman — российский певец и продюсер. Он стал известным в 2017 году после участия в проекте «Новая фабрика звезд».

Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)

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Что смотреть в кино

4, 5 и 6 июля в кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Салют» покажут комедию «Маленький шеф». Сюжет: мальчик решает спасти находящуюся на грани развода семью и покупает старый фуд-трак.

Стоимость билетов — от 300 руб. (6+)

Еще одна киноновинка — «Не одна дома 2». Во время летнего путешествия Маша знакомится с девочкой…. Машей, которая не хочет ехать в лагерь. Недолго думая, девочки меняются местами.

Стоимость билетов — от 490 руб. (12+)

Для малышей — мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 2». Он о приключениях славных русских героев и их родных. Яркое и захватывающее продолжение серий, которые выходили в рамках отечественной анимационной франшизы.

Стоимость билетов — от 350 руб. (0+)

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Чем еще можно заняться

4 июля в 15:00 в Ставрополе состоится квест «Город в деталях». Старт — от Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки. Продолжительность — один час. По словам организаторов, ответ на каждый из вопросов можно будет найти в определенном месте города, которое зашифровано в QR-коде.

Стоимость участия — 200 руб. (12+)

4 июля в 18:00 в парке Культуры Ставрополя начнется дискотека на свежем воздухе «Нью скул». Организаторы обещают, что узнаваемые ритмы будут хорошо гармонировать с энергией ставропольского лета.

Стоимость билетов — 300 руб. (16+)

4 и 5 июля с 9:00 до 16:00 в Ставрополе состоится пешеходная экскурсия «Исторический центр столицы Кавказа». Старт — от пр. Октябрьской Революции, 2. Участникам расскажут о библиотеке, музее, женской гимназии и военном госпитале, где поправлял здоровье Михаил Лермонтов на пути к Пятигорску.

Стоимость билетов — 590 руб. (12+)

4, 5 и 6 июля с 10:00 до 18:00 в музее-усадьбе художника-академиста В. И. Смирнова в Ставрополе будет проходить персональная выставка живописца Виктора Ветрова «Ставрополье. Пейзажи юга». В экспозиции — свыше 30 работ.

Стоимость билетов — от 100 руб. (12+)

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