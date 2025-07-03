Прибежавший с ножом в полицию житель Кудрово стал фигурантом уголовного дела

В отношении жителя Кудрово, который так усердно пытался скрыться от правосудия, что сам прибежал в полицию, возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Об этом 3 июля сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Инцидент случился накануне.

В полицию обратился житель Ленобласти, который рассказал, что неизвестный с ножом отобрал у него в Кудрово мобильный телефон.

Оперативники немедленно отправились на место и заметили схожего по описанию мужчину. Злоумышленник решил сбежать от сотрудников правопорядка и перелез через забор, преграждавший путь к свободе. Пикантность ситуации состояла в том, что беглец попал на территорию отдела полиции, где его скрутили прямо на крыльце. У пьяного задержанного изъяли холодное оружие и украденный смартфон.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция приняла решение о выдворении в Азербайджан вместе с родителями второго участника подросткового конфликта возле станции метро «Улица Дыбенко».

Андрей Маркелов