Людмила Самсонова вышла в третий круг Wimbledon

19-ракетка мира россиянка Людмила Самсонова обыграла украинку Юлию Стародубцеву, занимающую 68-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, в матче второго круга Wimbledon — третьего в сезоне турнира Большого шлема, матчи которого проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Общий призовой фонд соревнований составляет 53,5 млн фунтов стерлингов.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. Следующей соперницей Самсоновой станет победительница матча между румынкой Ириной-Камелией Бегу и Дарьей Касаткиной, которая с марта играет под флагом Австралии.

Ранее в третий круг Wimbledon вышли российские теннисистки Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и Камилла Рахимова, которая обыграла прошлогоднюю полуфиналистку турнира — пятую ракетку мира итальянку Джасмин Паолини.

Финал Wimbledon в женском одиночном разряде пройдет 12 июля. В прошлом году победительницей турнира стала чешская теннисистка Барбора Крейчикова.

Таисия Орлова