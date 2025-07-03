Путин и Трамп обсудили совместные проекты освоения космоса

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили перспективные совместные экономические проекты в энергетике и исследовании космоса. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В рамках обмена мнениями по двухсторонним делам подтверждена взаимная заинтересованность в реализации ряда перспективных экономических проектов, в частности, в энергетике и в исследовании космоса»,— прокомментировал разговор президентов господин Ушаков.

После телефонного общения лидеров 19 мая Дональда Трампа спросили, не коснулся ли их разговор российских разработок в области военного космоса. «Мы это не обсуждали. Но в надлежащее время обсудим»,— ответил американский президент.

Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа продлился почти час. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и украинский конфликт. Предыдущий их разговор состоялся 14 июня.