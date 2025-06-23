Воронежская и Липецкая области вошли в топ-10 рейтинга инвестиционного климата

Два региона Черноземья вошли в топ-10 рейтинга состояния инвестиционного климата, который подготовило и опубликовало Агентство стратегических инициатив. Седьмое место в нем заняла Воронежская область, разделив его с Краснодарским краем и Крымом. На восьмом расположились Липецкая область и Чечня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Липецкая область также лидирует в рейтинге по направлению «Защита бизнеса». Первое место в топ-10 традиционно заняла Москва, второе — Нижегородская область, третье — Татарстан.

Эксперты отмечают, что высокий объем вложений — не всегда гарантия хорошего инвестиционного климата для бизнеса. Для потенциального инвестора также важно качество взаимодействия с властями и разрешительными органами.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ».

Алина Морозова