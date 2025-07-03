Миллер на встрече с Ларионовым попросил уделить внимание молодым игрокам в СКА

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер провел рабочую встречу с главным тренером хоккейного клуба СКА Игорем Ларионовым, сообщает пресс-служба армейцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СКА Фото: Пресс-служба СКА

В ходе беседы господин Миллер попросил наставника петербуржцев уделить особое внимание раскрытию потенциала молодых игроков, а также озвучил стоящие перед командой задачи в сезоне 2025/2026. Формирование нового тренерского штаба и состава армейцев уже ведется.

Отметим, что на текущий момент СКА не объявлял о покупках новых игроков. Команду тем временем покинуло несколько лидеров. Среди них Евгений Кузнецов, Александр Никишин, Арсений Грицюк, Иван Демидов и Захар Бардаков.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что из-за неудовлетворительных результатов сезона 2024/2025 тренерский мостик армейцев покинул Роман Ротенберг. Cпортивный функционер спустя месяц после отставки вошел в совет директоров московского «Динамо».

Андрей Маркелов