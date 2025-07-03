В Ставропольском крае доходы населения выросли на 9,1%

Доходы населения Ставрополья выросли на 9,1%. В среднем доход одного жителя края составил 19,6 тыс. руб. Об этом сообщил Ставропольстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, основная доля денежных поступлений ставропольцев складывается из заработной платы – 62% и социальных выплат – 21%. А вот предпринимательская деятельность дает лишь 13% от общего числа доходов.

Потребительские расходы среднестатистического жителя края, составили 17,2 тыс. руб. В основном деньги тратятся на приобретение различных товаров и оплату услуг. За 2024 год около 60 млрд руб. было потрачено на обязательные платежи – налоги, уплату процентов за пользование кредитами, взносы в общественные организации, на приобретение валюты и сбережения – 60,8 млрд руб., покупку недвижимости – 5 млрд руб.

Валентина Любашенко