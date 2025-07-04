Дайджест событий

В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — события прошедшей недели: новые партнерства, юбилеи и косметические коллекции.

Bioderma помогает детям

Стартовала шестая ежегодная благотворительная акция французского косметического бренда Bioderma и фонда «Галчонок». Акция продлится до 31 августа: в любой из этих дней можно помочь подопечным фонда, купив одно из трех средств гаммы Sensibio. 30 руб. от покупки отправится в фонд «Галчонок», помогающий детям с органическими поражениями центральной нервной системы, в том числе с церебральным параличом.

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«Метрополь» приглашает на фотовыставку

На пересечении Большой Никитской улицы и Тверского бульвара открылась фотовыставка-ретроспектива, посвященная 120-летию отеля «Метрополь». С 30 июня до 13 июля на уличных панно можно будет увидеть биографию «Метрополя» через раритетные фото разных времен и архивные кадры впечатляющих видов на отель и портреты знаменитых постояльцев.

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Zielinski & Rozen выпустили трилогию

Израильский косметический бренд Zielinski & Rozen выпустил парфюмерную трилогию «24 часа в Париже». Каждый аромат рассказывает историю любви основателя марки Эреза Розена, которая похожа на художественный роман из трех частей. В трилогию вошли: концентрированные духи с нотами черной смородины, амбры, герани и кожи; амбервуд, ваниль, давана и уд, амбра, дерево. По традиции у ароматов нет названий — ими являются компоненты духов, указанные на этикетках флаконов.

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Ирина Кириенко