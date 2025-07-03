Теннисистка Александрова пробилась в третий круг Wimbledon

17-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова вышла в третий круг Wimbledon — третьего в сезоне турнира Большого шлема, матчи которого проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Общий призовой фонд соревнований составляет 53,5 млн фунтов стерлингов.

В матче второго круга россиянка обыграла нидерландку Сюзан Ламенс, занимающую 69-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Встреча продолжалась 55 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:0. В следующем раунде Александрова сыграет против турецкой теннисистки Зейнеп Сёнмез.

Ранее в третий круг Wimbledon вышли российские теннисистки Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова и Камилла Рахимова, которая обыграла прошлогоднюю полуфиналистку турнира — пятую ракетку мира итальянку Джасмин Паолини.

Финал Wimbledon в женском одиночном разряде пройдет 12 июля. В прошлом году победительницей турнира стала чешская теннисистка Барбора Крейчикова.

Таисия Орлова