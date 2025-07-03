Северная Осетия планирует расширить экспортную программу

Северная Осетия расширяет экспорт продукции предприятий. Об этом заявил глава республики Сергей Меняйло по итогам встречи с торговыми представителями РФ в Армении, Абхазии, Турции и Марокко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Вместе с коллегами обсудили перспективы сотрудничества, экспортные возможности наших предприятий и инвестиционный потенциал республики. Международная и внешнеэкономическая деятельность регионов России выходит на новый уровень. В условиях санкционного давления господдержка экспортно-импортных операций приобретает стратегическое значение для обеспечения стабильности и дальнейшего развития экономики страны», — написал глава в своем Telegram-канале.

Власти отмечают, что Северная Осетия открыта «к конструктивному диалогу» и готова рассматривать «интересные взаимовыгодные предложения».

Константин Соловьев