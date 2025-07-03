Обвиняемую в мошенничестве Уланову перевели под домашний арест в Екатеринбурге

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения с подписки о невыезде на домашний арест в отношении Екатерины Улановой, обвиняемой в мошенничестве, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Уланова

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Екатерина Уланова

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Напомним, уголовное дело в отношении Екатерины Улановой было возбуждено в декабре 2023 года. По версии следствия, она совместно со своим мужем Алексеем Улановым обманным путем похищала деньги в особо крупном размере под предлогом оплаты поставок бытовой техники, мобильных телефонов и брендовых вещей в онлайн-магазине «Ulanova Бюро». В отношении Екатерины Улановой введена процедура реструктуризации имущества.

Следствие ходатайствовало о заключении Екатерины Улановой под стражу, утверждая, что она продолжила заниматься преступной деятельностью, и что избранная мера пресечения не обеспечивает ее надлежащее поведение. Кроме того, следствие опасалось, что обвиняемая может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, уничтожить или скрыть доказательства.

Суд принял решение об изменении меры пресечения на домашний арест на срок до 1 сентября. Екатерине Улановой предъявлено обвинение в 200 эпизодах по ч. 2, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба).

Постановление суда не вступило в законную силу.

Полина Щуцкая