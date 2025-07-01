Московский «Спартак» подписал экс-нападающего «Зенита» Антона Заболотного

Столичный «Спартак» официально объявил о подписании 34-летнего нападающего Антона Заболотного, который выступал за петербургский «Зенит» в период с 2018 по 2019 год, сообщает пресс-служба красно-белых 1 июля. Стороны подписали соглашение сроком на один год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Заболотный, получивший от фан-сообщества сине-бело-голубых ироничное прозвище «Гений», в минувшем сезоне играл за подмосковные «Химки». Он провел за клуб 29 матчей в чемпионате России, отметился шестью голами и сделал аналогичное количество результативных передач.

«Спартак» под руководством сербского наставника Деяна Станковича по итогам прошлого сезона РПЛ занял четвертое место. В Кубке России команда, как и петербургский «Зенит», остановилась. за шаг до Суперфинала турнира.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что клуб с берегов Невы открыл сезон товарищеским матчем с «Црвеной Звездой», который прошел в Сочи. Победа со счетом 3:0 прервала серию неудач петербуржцев в играх с самым популярным клубом Сербии.

Андрей Маркелов