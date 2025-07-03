Аргентинский защитник Роман Вега перешел в «Зенит»

Аргентинский защитник Роман Вега подписал контракт с петербургским футбольным клубом «Зенит», сообщает пресс-служба команды. Соглашение с ним рассчитано на пять лет.

Для «Зенита» этот трансфер стал первым в межсезонье. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Веги в €5 млн. В петербургской команде защитник будет играть под 66-м номером.

До перехода в «Зенит» 21-летний футболист играл за «Аргентинос Хуниорс», воспитанником которого он является. В составе команды защитник провел 63 матча, в которых забил один гол и отметился тремя результативными передачами. Сезон-2022/23 на правах аренды Вега провел в резервной команде «Барселоны».

Таисия Орлова