Медианная предлагаемая зарплата в Удмуртии в июне составила 64,4 тысячи рублей

Медианная предлагаемая зарплата в Удмуртии, по данным аналитиков сервиса hh.ru, составила по итогам июня 64,4 тыс. руб. в месяц. Это на 14,7% меньше усредненного по РФ показателя. Ожидаемый соискателями в регионе доход в прошлом месяце сохранился на уровне 60 тыс. руб. в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Аналитики указывают на умеренную конкуренцию на рынке труда региона: на одну вакансию приходится пять резюме, что на 0,5 пункта ниже среднероссийского уровня. О серьезной нехватке кадров сигнализирует показатель меньше четырех резюме на должность.

В июне работодатели разместили в регионе 9,8 тыс. вакансий, что почти на треть, или 29%, меньше, чем годом ранее. При этом количество обновленных или созданных соискателями резюме выросло на 31% год к году, до 49 тыс. карточек.

В середине июня первый заместитель министра труда и соцполитики республики Алексей Чернов рассказал «Ъ-Удмуртия», что уровень безработицы в Удмуртии составляет 0,28% при среднем ее показателе по РФ в 2,8%. Нехватка кадров на местных предприятиях составляет 13,9 тыс. специалистов, 3,6 тыс. из них — в оборонно-промышленном комплексе.