Уровень безработицы в Удмуртии составил в июне 0,28%

Сейчас уровень безработицы в Удмуртии составляет 0,28%, напряженность на рынке труда — 0,18%, сообщил первый заместитель министра труда и соцполитики республики Алексей Чернов, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия». Средний показатель безработицы в РФ — 2,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Чернов связал дефицит кадров с развитием промышленности, в частности — оборонно-промышленного комплекса (ОПК). По данным портала «Работа России», удмуртские предприятия нуждаются в 13,9 тыс. специалистов, 3,6 тыс. из них — в ОПК.

В лидерах по востребованности находятся охранники — 2,17 тыс. открытых вакансий при средней зарплате 38,3 тыс. руб. — водители и подсобные рабочие. На две последние профессии приходится 1,8 и 1 тыс. позиций при зарплатах 55,5 и 29 тыс. руб.

Среди специалистов регион нуждается в бухгалтерах — 1,1 тыс. вакансий со средней зарплатой 38,3 тыс. руб. Для учителей и воспитателей открыто 833 и 473 вакансий. Среднее предложение для них составляет 31,5 и 30 тыс. руб. соответственно.