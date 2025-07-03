Мирра Андреева вышла в третий круг Wimbledon

Россиянка Мирра Андреева, занимающая седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла 49-ю ракетку мира итальянку Лючию Бронцетти в матче второго круга Wimbledon — третьего в сезоне турнира Большого шлема, которых проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Isabel Infantes / Reuters Фото: Isabel Infantes / Reuters

Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. Матч завершился со счетом 6:1, 7:6 (7:4). По ходу второго сета россиянка уступала со счетом 2:5. Соперницей Андреевой по третьему кругу станет победительница встречи между американкой Хейли Баптист и канадкой Викторией Мбоко.

Ранее в третий круг Wimbledon пробились российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Камилла Рахимова, которая обыграла прошлогоднюю полуфиналистку — пятую ракетку мира итальянку Джасмин Паолини.

Финал Wimbledon в женском одиночном разряде пройдет 12 июля. В прошлом году победительницей турнира стала чешская теннисистка Барбора Крейчикова. Общий призовой фонд соревнований составляет 53,5 млн фунтов стерлингов.

Таисия Орлова